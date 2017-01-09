Arınmak için buzlu banyo!

Tokyo’da bellerinde sadece geleneksel peştamal olan yüz Japon, ruhlarını ve bedenlerini arındırmak için buz dolu havuza girdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Şinto dinine mensup yüz kadar Japon geleneksel olarak düzenledikleri törenle buz dolu havuza girdi. Teppozu Inari Tapınağı'nda gerçekleşen etkinlikte kadın ve erkeklerden oluşan grup, havanın soğukluğuna aldırış etmeden buz küplerine sımsıkı sarıldı. Yeni yılın ilk arınma etkinliğinde hava sıcaklığı 5 santigrat derece olmasına rağmen erkeklerin üzerinde sadece Japonlara özgü beyaz peştamal bulunurken, kadınların beyaz birer kimono giydiği görüldü. Buzlu havuza gruplar hâlinde sırayla giren Japonlar yeni yılda sağlıklı ve mutlu olmak için dualar etti. Japonların buzlu suyun verdiği acıyı belli etmemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı. Şinto dinine mensup Japonlar 62 yıldan beri uygulanan geleneği ruhlarını arındırmak ve sağlıklı olmak için yaşatmaya devam ediyor.