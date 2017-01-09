X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Salih Müslim: ABD bize silah veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

: bize silah veriyor

  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 18:34
Salih Müslim: ABD bize silah veriyor
Salih Müslim: ABD bize silah veriyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu 'nin ele başı 'den silah aldıklarını söyledi.

Ankara'daki Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak /PKK'ya silah verdiği iddialarının yalan olduğunu(!) belirtip, "PYD/'ye PKK'ya silah vermiyoruz, nokta" demişti.

"ABD ASKERİ YARDIMLARDA BULUNUYOR"

Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan terör örgütü PYD'nin ele başı , ABD'den yapılan bu açıklamayı yalanlar nitelikte sözler sarf etti.

Müslim,"ABD ile ilişkilerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

AMERİKA PYD İLE DSG ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURUYOR

PKK terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde PYD adıyla faaliyet gösteriyor. Sözde siyasal bir oluşum gibi gösterilen PYD'nin silahlı kanadı ise YPG.

Bu örgütlerin ABD ile bağlantısını kuran örgüt ise içinde bazı Arap grupların da yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG).

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.