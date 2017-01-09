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Son dakika: Rus diplomat ölü bulundu

DHA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 22:23 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 22:35
Son dakika: Rus diplomat ölü bulundu
Son dakika: Rus diplomat ölü bulundu

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görevli Malanin evinde ölü olarak bulundu

Yunan basın yayın organları, 55 yaşındaki Andrei Malanin isimli diplomatın, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alınmaması üzerine, büyükelçilik görevlilerince yapılan arama sonucunda Atina'nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairesinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Rus diplomatın ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.

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