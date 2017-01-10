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98’lik yoga eğitmeni

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  • Giriş Tarihi: 10.1.2017
98’lik yoga eğitmeni
98’lik yoga eğitmeni

ABD'nin New York kentinde yaşayan 98 yaşındaki Tao Porchon- Lynch isimli kadın, dünyanın en yaşlı yoga eğitmeni olarak büyük üne kavuştu. 75 yılı aşkındır yoga ile uğraşan Lynch, ilerleyen yaşına rağmen rahatlıkla yaptığı zorlu yoga hareketlerini sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Sosyal medyada da binlerce kişi tarafından takip edilen Lycnh, "Yoga ile doğduğu Hindistan'da tanıştım. Aslında 2012'de Guinness Rekorlar Kitabı'na 'en yaşlı yoga eğitmeni olarak' girmiştim. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile ünüm dünyaya yayıldı. Haftanın 5 günü yoga dersleri vermeye devam ediyorum" diyor.

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