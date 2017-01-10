X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'den 'ya ve teçhizat ı!

AA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 19:54 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 20:12
ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı!
ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı!

, Rus i gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı amaçlayan "Atlantik Kararlılık Operasyonu" kapsamında 'da asker konuşlandırmaya başladı.

medyasına yansıyan haberlere göre, Doğu Avrupa'da potansiyel Rus i tehdidine ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı amaçlayan "Atlantik Kararlılık Operasyonu" kapsamında NATO'nun doğu sınırında konuşlandırılması planlanan askerlerinin ve teçhizatların Almanya üzerinden Polonya'ya ulaştığı belirtildi.

Cuma günü Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven limanından başlayan kapsamında Polonya'ya 87 tank ve 144 Bradly tipi savaş aracı ile birkaç bin askerlik bir ABD kuvveti gönderildi. Teçhizat ve ABD askerleri, NATO'nun doğu sınırı boyunca çeşitli ülkelerde konuşlandırılacak.

NATO'nun önemli bir hava üstünün bulunduğu Polonya'nın Wroclav kentine yapılan sevkiyatı, 2 bin 800 parça askeri teçhizat izleyecek.

Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana ABD'nin Avrupa'ya en büyük askeri sevkiyatlarından bir olarak nitelendirilen operasyon kapsamında, 9 ayda bir dönüşümlü olarak Avrupa'da bir Amerikan zırhlı muharebe birliğinin konuşlandırılması planlanıyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.