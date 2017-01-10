Avrupa'da salgının bilançosu artıyor

Çekya'da yılbaşından bu yana grip salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Çekya Devlet Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, grip salgınının yeni yılın ilk günlerinde başladığı ve tüm ülkeye yayıldığı kaydedildi.

Salgın dolayısıyla başkent Prag'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, diğer ölümlerin ise ülkenin güneydoğusundaki Vysonica ve Moravya bölgesinde gerçekleştiği, ağır hasta sayısının ise 50 civarında olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 60'ın üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının grip ilaçlarının ihracatını yasaklama kararı aldığı vurgulandı.