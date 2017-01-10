Başkanlık töreni için garip şart!

Trump’ın göreve başlama törenine davet edilen İngiliz şarkıcı Rebecca Ferguson, tek şartının siyahilerin çektiği acıları anlatan “Strange Fruit” (Garip Meyve) isimli şarkıyı seslendirmek olduğunu söyledi

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlayacağı törende, İngiliz şarkıcı Rebecca Ferguson'un da konser vermek üzere davet edildiği açıklandı. Başkan Barack Obama'nın töreni için şarkı söyleyen Beyonce ve Aretha Franklin'in yanı sıra birçok ABD'li sanatçının Trump'ın yemin töreninde şarkı söylemeyi reddetmesinin ardından, Ferguson Twitter'daki hesabından kendisine mektupla ulaşan daveti kabul etmek için önemli bir şart koştu.

HOR GÖRÜLENLERİN HİKÂYESİ

Kendisi de siyahi kökenli olan Ferguson, törende şarkı söylemek için tek şartının siyahi müzisyen Billie Holiday'in siyahilerin çektiği acıları anlatan "Strange Fruit" (Garip Meyve) adlı şarkısını seslendirmek olduğunu açıkladı. Törene katılıp katılmayacağı merakla beklenen Ferguson, "Büyük bir tarihi önemi olan ve ABD'de çok tartışmaya neden olduğu için kara listede olan Strange Fruit'i söylememe izin verirseniz... ABD'deki hor görülen ve ayaklar altında çiğnenen siyahilerin hikâyesini ve bu dünyada nefreti yenmenin tek yolunun sevgi olduğunu anlatan bu şarkıyı söylememe müsaade ederseniz, memnuniyetle davetinizi kabul ederim ve Washington'da görüşürüz" ifadelerini paylaştı.



CIA YİNE TRUMP'I HEDEF ALDI

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ı eleştirerek, ABD istihbaratı hakkında yaptığı yorumların ülke güvenliği adına bir tehdit olduğunu belirtti. Chicago Üniversitesi Siyaset Enstitüsü'nün yayınına konuşan Brennan, "Yeni yönetim ve başkan, zorlu ve tehlikeli bir dünyada yaşadığımızı ve istihbarat topluluklarının, istihbarat uzmanlarının bizim ulusal güvenlik çıkarlarımızı koruduğunu anlamalı" diyerek, "Bu durumu anlamayan her yönetim ve başkan, ülkenin ulusal güvenliğini büyük bir risk ve tehlikeye atar" ifadesini kullandı.