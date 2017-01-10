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Ne çektin be Graham!

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  • Giriş Tarihi: 10.1.2017
Ne çektin be Graham!
Ne çektin be Graham!

İngiltere'de eski sevgilisi tarafından aldatılan Linda adlı bir kadın, intikamını ihaneti herkese duyurarak aldı. Warwick'te yaşanan olay, yeni yılın ilk gününde gerçekleşti. Bölgede yaşayan herkes güne Linda'nın ağaçlara, direklere, duraklara ve halk tarafından görülebilecek her yere astığı intikam lerle uyandı. İsmi sadece Linda olarak bilinen kadının hazırladığı ve sosyal medyada binlerce kez paylaşılan posterde yazılanlar ise şöyle: "O kadın daha iyiyse onunla kalabilirsin! Ama bil ki, Mercedes'in anahtarını kanalizasyona attım. Evin kilidini değiştirdim ve kredi kartının limitini doldurdum. Yeni yılın kutlu olsun, Linda."

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