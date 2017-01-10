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’nin törenine binlerce kişi katıldı

İHA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 11:47
Rafsancani’nin cenaze törenine binlerce kişi katıldı
Rafsancani’nin cenaze törenine binlerce kişi katıldı

’ın Cumhurbaşkanı olarak 1989-1997 arasında görev yapan ’nin törenine onbinlerce kişi katıldı.

'ın Eski Cumhurbaşkanı Ekber Haşimi 'nin töreni için on binlerce kişi Tahran Üniversitesinde toplandı. İran Devlet Televizyonu, Ayetullah Ali Hamaney'in yönettiği Eski Devlet Başkanı Rafsancani'nin cenaze töreni için 10 binlerce kişinin Salı günü sokakları doldurduğunu gösterdi.
Cenaze töreninde Ruhani lider Ali Hamaney, Devlet Başkanı Hasan Ruhani ve Parlamento Başkanı Ali Larijani ile birlikte Rafsancani'nin taputunun önünde dua etti. Pazar günü 82 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden Rafsanjani'nin 1979 devrimi lideri Ruhullah Hamaney'in bulunduğu mezarlığa gömüleceği bildirildi.

RAFSANCANİ ÖLDÜ

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