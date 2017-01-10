Son dakika: Rus diplomat ölü bulundu

Evinde ölü olarak bulunan diplomatın Rusya’nın Atina Konsolosu Malanin olduğu belirlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, evinde ölü olarak bulunan diplomatın, Rusya'nın Atina Konsolosu Andrei Malanin olduğu bildirildi.

55 yaşındaki diplomat, pazartesi günü ofisine gelmemesi üzerine büyükelçilik görevlilerince yapılan arama sonucunda, akşam saatlerinde Atina'nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki 5 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairesinde ölü bulunmuştu.

Yunan basın yayın organları, Rus diplomatı aramak için evine giden büyükelçilik görevlilerinin, içeriden cevap alamayınca prosedür gereği polise haber verdiğini, kapı açıldığında ise Malanin'in yerde sır üstü yatar vaziyette bulunduğunu duyurdu. Dairenin kapısının anahtarlarının ise kilidin üzerinde olduğu belirtildi.

Atina Emniyet Müdürlüğünce olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Rus diplomatın patolojik nedenlerden hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtilirken, Malanin'in cesedinin otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildiği ifade edildi.