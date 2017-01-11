Asma köprü ters döndü: 11 ölü

Kolombiya’da turistlerin uğrak yeri 80 metrelik asma köprü ters dönünce 11 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın Villavicencio bölgesinde bulunan ve yaya turistlerin uğrak noktalarından olan bir asma köprü ters dönünce 11 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı. Yetkililer, köprünün aşırı yüklenme dolayısıyla ters dönmüş olabileceğini kaydetti. Ölenler arasında 2, 4 ve 12 yaşında çocukların da bulunduğu öğrenildi. Köprünün yüksekliğinin 80 metre olduğu dolayısıyla insanların ciddi şekilde yaralandığı aktarıldı. Ailesiyle birlikte Villavicencio'ya giden fotoğrafçı Paola Camacho, yaşadığı dakikaları "Karım ve çocuklarımla birlikte köprüden geçtikten bir dakika sonra iplerden biri koptu. Köprü ters dönünce insanlar kayalıklara düştü. Sadece iki ya da üç kişi iplere tutunabildi" cümleleriyle anlattı.



'BAKIM YOK' İDDİASI

Villavicencio bölgesi turizm yetkililerinden Miguel Caro, kimi hafta sonları bölgenin 13 bin civarında turiste ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, köprülerin bakımı konusunda daha önce yetkilileri uyardıklarını söyledi. "Bu asma köprüler, böylesi ağırlıkları taşıyacak kapasiteye sahip değil" diyen Caro, "Her geçişten para alınıyor ancak çürük tahtalar ve iplerle ayakta duran köprülerin bakımı hiç yapılmıyor" şeklinde konuştu.