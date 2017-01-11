Kıbrıs haritası Cenevre'de masada

Cenevre’de gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının bugün ilk haritaları sunarak toprak konusuna adım atmalarının beklendiği, bugün sunulacak haritaların tarafların “ilk tezleri olacağı” iddia edildi.

Kıbrıs Rum Kesiminde bugün yayınlanan Fileleftheros gazetesi "Haritalar Üzerinde Çalışma Zamanı-Toprak Konusunda İlk Adım Bugün, Nihai Tezler Sunulmayacak - İlk Haritalar Açılıyor" başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in bugün müzakere masasına harita sunacaklarını iddia ett

14 ALTERNATİF ÖNERi



Gazete Toprak başlığındaki ilk haritaların bugün sunulacağını ancak bunların sunulacak nihai tezler olmayacağını belirterek Kıbrıs Rum tarafının, her senaryoya karşılık gelebilecek 14 alternatif öneri hazırladığını, aynı şeyi Kıbrıs Türk tarafının da yapmış olduğuna inanıldığını yazdı.

Kıbrıs Rum tarafının yüzde 28,2 ve Kıbrıs Türk tarafının da yüzde 29,2 oranını önerdiğini ve tarafların bu iki oranın ortasında bir oranda buluşmalarının öngörüldüğünü ifade eden gazete, asıl konunun hangi bölgelerin iade edileceği olduğuna vurgu yaptı.



Gazete, merkez hükumetin yetkileri konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiğini ancak diğer konularda bunun gerçekleşmediğini iddia ederken dünkü görüşmelerde, çözüm sonrasında yabancı uyrukluların durumunun görüşülmesinin yetişmediği ve bu konunun bekleyen diğer konularla bugün ele alınacağını da iddia etti.

TOPRAK KONUSU BUGUN



Dönüşümlü başkanlığın da uzlaşmazlık noktalarından biri olmayı sürdürdüğü, bu sebepten ötürü tarafların toprak konusuna ne zaman geçeceklerinin bilinmediğini yazan gazete, toprak konusunun bugün akşamüzeri ele alınmaya başlanmasının beklendiğini belirtti.

Alithia gazetesi konuya ilişkin haberini "Yönetim Başlığı Dünkü Görüşmelerin Merkezindeydi" başlığı altında verirken, liderlerin, planlandığı gibi bugün toprak konusuna geçmelerinin beklendiğini yazdı.



Gazete, dünkü görüşmelerde Yönetim başlığına ait dört konunun yer aldığını, bunlardan ikisinin "federal organlarda karar alma ve katılım mekanizması ile anayasanın düzenlenmesi" olduğunu belirtirken dönüşümlü başkanlık konusunun ise dün ele alınmadığını iddia etti.

Tarafların dün, FIR kattı konusunu da ele aldıklarını ve Kıbrıs Türk tarafının iki ayrı FIR istemesine karşın Kıbrıs Rum tarafının buna sıcak bakmadığını öne süren gazete, liderlerin dün sabah gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından tarafların müzakerecilerinin, uzmanların katılımıyla birlikte, uzlaşmazlık noktalarını ele almak amacıyla görüşmeler yaptıklarını aktardı.

AB KOMİSYONU BAŞKAN TEMSİLCİSİ VAN NUFFEL DA HAZIR BULUNACAK



Gazete, Mülkiyet konusunda uzmanların tıpkı önceki gün olduğu gibi dün de görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gazete, Rum Hükumet Sözcüsü Nikos Hristodulidis'in gazetecilerin sorunlarına verdiği yanıtlarda, "Yönetim başlığının görüşülmesinde uzlaşılar ve uzlaşmazlık noktaları ile zorlukların olduğunu" söylediğini yazdı.



Habere göre Hristodulidis, "dönüşümlü başkanlığa ilişkin hiçbir görüşme gerçekleştirilmediğini, dün akşam üzeri liderlerin yapacakları görüşmede Yönetim ve AB konularının ele alınmasının planlanmış olduğunu, AB'ye ilişkin konuların görüşülmesinde, Cenevre'de bulunan AB Komisyonu Başkan Temsilcisi Van Nuffel'in de hazır bulunacağını belirtti.



Hristodulidis bugünün programı için ise toprak konusunun ele alınacağını ve harita teatisinin yapılacağını, haritaların içeriğinin ise konferansa nasıl gidileceği konusunda belirleyici olacağını ifade etti.

GAZETELER UZLAŞI OLDUĞUNU YAZDI



Kıbrıs Türk tarafının haritasının tatmin edici olmaması durumunda konferansa katılmama gibi bir durumun olup olmayacağı şeklindeki bir soruya ise Hristodulidis, "İki lider arasında sunulacak haritanın oranı hakkında uzlaşı olduğunu ve bunun dışına çıkılmaması gerekir" diye cevap verdi.

Simerini gazetesi ise haberini "Haritaların Masaya Gelmesi Bekleniyor" başlığı altında manşet ve iç sayfalarından verirken, haritaların sunum şekli konusunda uzlaşı olduğunu yazdı.



Gazete, her iki tarafın hazırladığı haritaların ilk olarak karşı tarafa, kriterlere uyup uymadıklarının kontrol edilmesi amacıyla verileceklerini, ardından da BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'ye teslim edileceklerini iddia etti.

Haberde Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafının talebi olan yüzde 29,2'lik orana denk gelen 14 alternatif harita hazırladığı belirtilirken dünkü görüşmelerde ise yönetim başlığının ağırlık kazandığı ifade edildi.



Gazete, yönetim başlığının liderlerin hem sabahki hem de akşamki görüşmelerinde ve müzakere gruplarının görüşmelerinde ele alındığını belirtirken, uzmanlar arasında ele alınan mülkiyet konusunda ise görüş ayrılıklarının sürdüğünü iddia etti.

Haberde, dönüşümlü başkanlık konusunun ise dünkü görüşmelerde ele alınmadığı vurgulandı.