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için kritik gün

STELYO BERBERAKIS
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017
Kıbrıs için kritik gün
Kıbrıs için kritik gün

İsviçre'nin Cenevre kentinde önceki gün başlayan çözüm müzakereleri devam ediyor.

Kuzey Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis, ortaya çıkacak yeni Kıbrıs devletinin yönetim biçiminin geçerli olacağına dair görüş ayrılıklarını gidermeye çalışıyor. Bugünkü müzakerelerde kat edilecek mesafeye göre, yarın için planlanan ve Türkiye, Yunanistan ile İngiltere'nin katılacağı garantör devletler toplantısının da düzeyi saptanacak. Önemli mesafe alınırsa Türkiye, Yunanistan ve İngiltere toplantıya en üst seviyede katılacak.

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