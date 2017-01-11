Kıbrıs için kritik gün

İsviçre'nin Cenevre kentinde önceki gün başlayan Kıbrıs çözüm müzakereleri devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis, ortaya çıkacak yeni Kıbrıs devletinin yönetim biçiminin geçerli olacağına dair görüş ayrılıklarını gidermeye çalışıyor. Bugünkü müzakerelerde kat edilecek mesafeye göre, yarın için planlanan ve Türkiye, Yunanistan ile İngiltere'nin katılacağı garantör devletler toplantısının da düzeyi saptanacak. Önemli mesafe alınırsa Türkiye, Yunanistan ve İngiltere toplantıya en üst seviyede katılacak.