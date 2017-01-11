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O saldırgan na çarptırıldı

DHA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 04:59 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 05:01
O saldırgan ölüm cezasına çarptırıldı
O saldırgan ölüm cezasına çarptırıldı

ABD'nin eyaletine bağlı Charleston kentinde genel olarak Afrika asıllı Amerikalıların gittiği tarihi bir kiliseye gerçekleştirdiği da 9 kişiyi öldüren na çarptırıldı.

Bugün yapılan mahkemede, 9'u beyaz, 3'ü de Afrika asıllı Amerikalıdan oluşan 12 kişilik jüri, üç saat süren tartışmanın ardından ' hakkında kararına vardıklarını açıkladı. Dylann Roof, 17 Haziran 2015'te gerçekleştirdiği da "Kadınlarımıza tecavüz ediyorsunuz, ülkemizi elimizden alıyorsunuz, defolun gidin" diye bağırdıktan sonra silahını çekerek 9 kişiyi öldürmüştü.

Nefret suçu işlediği belirtilen Dylann Roof'a, babasının Nisan ayında 21. doğum günü için 45 kalibrelik bir silah hediye ettiği, Roof'un saldırıyı bu silahla gerçekleştirdiği de polisin verdiği bilgiler arasında yer almıştı. Saldırıdan sonra kaçmayı başaran ve Charleston'dan 400 kilometre uzakta, bir trafik kontrolü sırasında yakalanan Dylann Roof'un, saldırıya geçmeden önce olayı gerçekleştirdiği kilisede yaklaşık bir saat, çevresindeki siyahi Amerikalılarla birlikte dua ettiğini belirtilmişti.

Öte yandan Roof'un Facebook profilinde de logoların bulunduğu bir fotoğraf ortaya çıkmış, giydiği ceketin üzerinde Güney Afrika'daki ırkçı rejimin bayrağının bulunduğu armalar yer almıştı.

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