Trump’tan FETÖ’ye vize darbesi

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkesine çalışmaya gelenlere yönelik vize sınırlandırmasına hazırlanıyor. Değişiklik, FETÖ’ye de büyük bir darbe vuracak

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikaları kapsamında ülkeye çalışmak için gelenlere verilen vize türlerinden H-1B'yi sınırlandırmayı, gerek görülürse kaldırmayı planladığı bildirildi. Washington Post gazetesinin haberinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki okullarında görevlendirmek üzere özellikle Türkiye'den getirdiği öğretmenler için alınan H-1B vizesine, Trump yönetiminin "suiistimalleri engellemek için" karşı çıktığı belirtildi. FETÖ'nün de ABD'deki okul ve firmalarında görevlendirmek üzere dış ülkelerden getirdiği kişiler için aynı vize türüne başvurduğu ve şu ana dek alınan vizelerin binleri aştığı belirtiliyor. FETÖ'nün ABD'de kendine bağlı sözleşmeli (Charter) okullar ve firmalar için, Google gibi şirketlerden bile daha fazla kişi getirdiği ve gelen kişilerin çoğunun da iyi eğitimli olmadığı ve İngilizceyi bile zorlukla konuştuğu biliniyor. Yeni işçi yasasının onaylanması durumunda örgütün bundan sonra aynı yollarla çalışan getirmesi mümkün olmayacak ve hali hazırda H-1B vizesine sahip örgüt üyelerinin vize yenileme başvuruları onaylanmayacak.

TRUMP YÖNETİMİ FETÖ'NÜN KULLANDIĞI VİZEYİ KALDIRIYOR

TEPKİ TOPLAMIŞTI

FETÖ okullarında görev yapmış bir öğretmen, 2013 yılında okulun, tecrübesiz ve İngilizce bilgisi sınırlı Türk öğretmenleri işe aldığını ve bu çalışanlara tecrübeli Amerikalı öğretmenlerden daha fazla para ödediğini iddia ederek dava açmış, örgütün H-1B vizesine yönelik usulsüzlüğü ABD komuoyunda gündeme gelerek büyük tepkilere neden olmuştu. Uluslararası hukuk firması Amsterdam&Partners yetkilisi Robert Amsterdam, FETÖ'nün okullarla ilgili olarak kamu fonlarını suiistimal ettiğini belirtmiş ve örgüte bağlı okulların yılda yaklaşık 150 milyon dolar ABD'den ödenek aldığını kaydetmişti.





İADE TALEBİ İÇİN 20 OCAK BEKLENİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin 20 Ocak'tan önce bir gelişme beklemediklerini ifade ederek, "ABD Adalet Bakanlığı, Türk hükümetinin yaptığı iade talebini destekleyecek ne gibi delillerin olduğunu tespit etmek için Türk muhataplarıyla birkaç aydır yakın bir şekilde çalışıyor" dedi. Seçilmiş başkan Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu resmen Barack Obama'dan devir alacak.