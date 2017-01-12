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'daki görüşmeler öncesi 'dan kritik açıklaması!

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 20:11 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 20:23
Astana'daki görüşmeler öncesi Rusya'dan kritik Suriye açıklaması!
Astana'daki görüşmeler öncesi Rusya'dan kritik Suriye açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , 'ın başkenti 'da yapılması planlanan görüşmelerin, krizinin çözümüne yönelik dönüm noktası olacağını umut ettiklerini belirtti.

Zaharova, haftalık basın toplantısında, 'da yapılması planlanan görüşmelerine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

ABD'nin, Suriye ile ilgili istikrarsız girişimlerine rağmen sağlanan ateşkesin sürdüğünü kaydeden Zaharova, "Durum fark edilir bir şekilde iyileşti ve ateşkese uyuluyor." dedi.

Astana'da 23 Ocak'ta görüşmelerin yapılacağından yola çıkılarak gereken çalışmaların başlatıldığını anlatan Zaharova, "Bu toplantının Suriye krizinin çözümüne yönelik dönüm noktası olacağını umuyoruz." diye konuştu.

Zaharova, Suriye görüşmeleri için aktif şekilde yürütülen hazırlıklar nedeniyle, toplantı tarihinin ileri alınabileceğini de söyledi.

Katılımcılar, toplantının biçimi ve diğer detaylarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Zaharova, , Türkiye ve İran'ın, Astana'da Suriye rejimi ile muhaliflerin görüşmesi için gereken şartları titizlikle sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Zaharova, Türkiye'de güvenlik güçlerinin, saldırıyla ilgili bazı şüphelileri gözaltına aldığını ifade etti. Zaharova, "Moskova, bu olaya karışanların hepsinin bulunacağını ve cezalandırılacağını umuyor." dedi.

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