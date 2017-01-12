DEAŞ’ı Obama yönetimi yarattı

Rus istihbaratının hakkında hassas bilgi ve görüntülere sahip olduğu iddialarını yalanlayan Trump, Obama yönetimini suçladı

ABD'nin önemli haber kanallarından CNN International'ın, Başkan Barack Obama'ya ve 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmayı bekleyen Donald Trump'a, Rusya'nın Trump hakkında hassas bilgilere sahip olabileceğini iddia eden bir istihbarat raporu sunulduğunu ileri süren haberi ülkede bomba etkisi yarattı. Eski başkan Richard Nixon'ın istifasını getiren Watergate skandalını haberleştiren Carl Bernstein'la birlikte dört ismin imzasını taşıyan haberde, söz konusu istihbarat raporunda, Rus istihbaratının yıllardır Trump'ı takip ettiği ve hayat kadınlarıyla parti yaptığı görüntülere sahip olduğu iddialarının bulunduğu ileri sürüldü. Twitter hesabından "Yalan haber - bu siyasi bir cadı avıdır" yazan Donald Trump, ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi. Söz konusu iddiaları "uydurma haber" ve "düşmanca" olarak değerlendiren, hasta insanlarca uydurulduğunu ifade eden Trump, "Bu saçmalık belki de kim bilir istihbarat birimleri tarafından sızdırıldı, eğer öyleyse kendilerine muazzam bir leke sürecekler." dedi.



"PUTİN'İN SEVGİSİ BİR DEĞER"

Rusya ile hiçbir anlaşmasının ya da bağının olmadığını, iyi geçinip geçinemeyeceğini bilmediğini ancak iyi ilişkiler kurmayı deneyeceği belirten Trump, Rusya Devlet Vladimir Başkanı Putin'in kendisini sevmesini bir değer olarak nitelendirdi. "Hillary'nin Putin'e karşı benden daha çetin olacağına inanıyor musun? Kimse gerçekten buna inanıyor mu?" diyen Trump, DEAŞ'ı şimdiki ABD yönetiminin yarattığını ve Rusya'nın DEAŞ ile mücadelede ABD'ye yardımcı olacağını söyledi. Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasında Rusya olduğunu düşünüyorum. Ama başka kişiler ve ülkelerin de hackleme eylemlerinde olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



İKİ OĞLU İŞLERİNİ YÖNETECEK

Trump, şirketlerinin yönetimini oğullarına devrettiğini kaydederek "İki oğlum şirketleri yönetecek ve benimle hiçbir konuyu müzakere etmeyecekler." dedi. Kendisinin ABD başkanlığı döneminde oğullarının şirketi iyi yönetmesini beklediğini de kaydeden Trump, aksi durumda onlara "Kovuldunuz" diyeceğini söyledi.