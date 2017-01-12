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'de taşıyan düştü!

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 18:30 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 19:02
Zimbabve'de altın taşıyan uçak düştü!
Zimbabve'de altın taşıyan uçak düştü!

'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde taşıyan küçük uçağın düştüğü bildirildi. ta bulunan iki kişi sağ kurtuldu

Polis sözcüsü Charity Charamba, Bulawayo'dan başkent Harare'ye giden uçağın düştüğünü açıkladı.

ta bulunan iki kişinin ve ın kurtarıldığını söyleyen Charamba, kurtarılanlardan birinin ufak sıyrıklar aldığını söyledi.

Sivil havacılık yetkilileri, pilotun, Bulawayo'daki hava ekipleriyle bağlantısını kaybetmeden önce motordaki arızayı bildirmek için imdat çağrısı yaptığını ifade etti.

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