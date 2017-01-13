Avustralya Sağlık Bakanı istifa etti

Avustralya yayın kurumu ABC, özel seyahat giderlerini devlete ödettiği iddiaları nedeniyle hafta başında Başbakan Malcolm Turnbull tarafından açığa alınan Ley'in istifa ettiğini duyurdu.

Ley, yaptığı açıklamada kuralları ihlal etmediğini ileri sürerek ''Devam eden yoğun medya spekülasyonları, bunu çok zor bir haftaya çevirdi. Bunun hükümet için de zorlu bir hafta olduğunun bilincindeyim.'' ifadelerini kullandı.

Ley'in istifasını kabul ettiğini açıklayan Başbakan Turnbull, gelecek hafta yeni bakan atanana kadar Senatör Arthur Sinodinos'in sağlık bakanı olarak görev yapacağını söyledi.

Meclis harcamalarını denetlemek üzere bağımsız bir komisyon kurma sözü veren Turnbull, ''Politikacılar, vergi mükelleflerin paralarını dikkatle harcamak ve çalışma harcamalarında kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ahlaki bir biçimde kullanılmasını sağlamakla yükümlü.'' dedi.

Sağlık Bakanlığı görevine 2014 yılında getirilen Ley, 2013-2015 yılları arasında Gold Coast kentine yaptığı ve yaklaşık 54 bin Avustralya doları tutarındaki harcamaları devlete ödetmekle suçlanıyor. Son 3 yılda Gold Coast'a 20 kez seyahat ettiği belirlenen Ley'in kentte yaklaşık 800 bin dolar değerinde bir apartman dairesi satın aldığı da ortaya çıkmıştı.