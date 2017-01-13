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Bakan Çavuşoğlu: Umarız ki , yanlışından döner

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017
Bakan Çavuşoğlu: Umarız ki ABD, YPG yanlışından döner
Bakan Çavuşoğlu: Umarız ki ABD, YPG yanlışından döner

Milli Savunma Bakanı , Ankara'da düzenlenen 9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, PKK'nın uzantısı olan PYD/ 'nin terör örgütü olduğunu, terör örgütüyle iş birliği yapmanın meşru görülemeyeceğini söylemeye devam edeceklerini belirtti. "Ümit ediyoruz başta, 'de 20 Ocak'ta görevi devralacak Sayın Trump ve yönetimi, bu noktada Türkiye'nin sesine kulak verir ve ABD bir yanlıştan daha fazla zaman kaybetmeden döner" diyen Işık "Terör örgütüyle iş birliğinin yılanla çuvala girmek olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Bu konuda da müttefiklerimizi ikna etmek için her türlü çabayı, gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. "Türkiye savunma harcamalarını artırmak durumundadır. Şu anda belki dünyada bu kadar fazla tehditle aynı anda mücadele eden belki en önemli ülke Türkiye'dir" diyen Işık "Savunma sanayimizin dışa bağımlılığını minimize etmek bizim için bir vatan borcudur" şeklinde konuştu.

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