X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Çavuşoğlu: ABD konusunda Rusya ile anlaştık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Çavuşoğlu: konusunda ile anlaştık

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 11:07
Çavuşoğlu: ABD konusunda Rusya ile anlaştık
Çavuşoğlu: ABD konusunda Rusya ile anlaştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Ocak'ta 'da yapılacak Suriye görüşmelerine 'nin de davet edilmesi konusunda ile 'nın anlaştığını açıkladı.

AFP'nin haberine göre Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesine katılmak için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere açıklamalar yaptı.

Kazakistan'ın başkenti 'da gerçekleştirilecek Suriye görüşmeleri konusunda konuşan Çavuşoğlu, " de kesinlikle davet edilmelidir. ile bu konuda mutabıkız" dedi.

Suriye sorununun çözülmesi için Astana'da gerçekleştirilecek zirve, ve Rusya'nın öncülüğünde düzenlenecek. Türkiye ve Rusya geçen ay ABD'nin dahil olmadığı bir girişimle Suriye'de ateşkes anlaşmasına varılmasını sağlamıştı.

DAVETİYELER HAFTAYA GÖNDERİLECEK

Bakan Çavuşoğlu, Astana'daki görüşmelerle ilgili davetiyelerin gelecek hafta gönderilmeye başlanacağını açıkladı.

AFP, Çavuşoğlu'nun şu sözlerini aktardı:

"Kimse ABD'nin rolünü gözardı edemez. Bu, Türkiye'nin ilkeli duruşudur... Katkı sağlayan ya da sağlayabilecek olan, herkes orada olmalı. Ama sadece aile fotoğrafında olmak için değil. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz."

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.