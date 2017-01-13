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'deki nda u!

AA
  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 19:50 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 20:25
İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu!
İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu!

'deki terör olaylarının protesto edildiği Birleşmiş Milletler () Cenevre Ofisi önünde terör örgütünün sözde flamasını taşıyan bir kişi gözaltına alındı.

'deki Cenevre Ofisi önündeki meydanda toplanan yaklaşık 100 kişi, 2 saat süren protesto gösterisi düzenledi.

Gösteriye, 'nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsviçre Başkanı Murat Şahin ve İnsan Hakları ve Gelişiminde Uluslararası İşbirliği (International Alliance for Human Rights and Development) Örgütü Başkanı Ender Demirtaş da katıldı.

Gösteri sırasında, 'nın sözde flamasını taşıyan bir kişi motosiklet ile gösteri yapılan alandan geçerken polis tarafından gözaltına aldı.

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