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Obama, Biden'a madalya verdi

DHA
  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 04:36 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 04:36
Obama, Biden'a madalya verdi
Obama, Biden'a madalya verdi

ABD Başkanı , yardımcısı 'a sürpriz yaparak ülkenin en yüksek ödülü olan 'Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı verdi.

, 'da düzenlenen törende 8 yıldır yardımcılığını yapan 'a Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı takdim etti. Obama, törende yaptığı konuşmada, Biden'in Amerikan halkına olan inancı, ülkesine olan sevgisi ve kuşaklar boyunca anımsanacak hizmetleri olduğunu söyledikten sonra madalyayı getirecek askeri sahneye çağırarak, "Başkan olarak son kez ulusumuzun en yüksek sivil ödülü olan Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı sana vermekten mutluluk duyarım" dedi.

Biden, törende gözyaşlarını tutamazken, "Ben buraya eşim Jill, Michelle ve Barack ile geçirdiğimiz son sekiz yılın anısına bir şeyler içeceğiz sanıyordum" diye konuştu.

Oldukça duygulu anların yaşandığı törende Biden uzun süre ayakta alkışlandı. Konuklardan biri, gözyaşlarını silmesi için Biden'e kâğıt mendil verdi.

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