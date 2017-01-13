'PKK-PYD/YPG' aynı terörist havuzunu kullanıyor

PKK'yı "Ku¨rdistan halkı ic¸in yu¨ksek yasama organı" olarak gören PYD/YPG, Suriye'deki terör eylemlerini aynı terörist havuzunu kullanarak yapıyor.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla PKK'nın 8'inci kongresinde alınan kararla kurulan ve aynı terörist havuzu ile yönetim kadrosunu kullanan PYD/YPG, PKK'dan ismi farklı ancak işlevi aynı örgütleri kullanarak bölücülük ve terör faaliyetlerini sürdürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD başta olmak üzere pek çok batı ülkesi tarafından desteklenen ve PKK'dan ayrı bir yapılanma olarak gösterilmeye çalışılan PYD ile askeri kanadı YPG'nin terör örgütü ile organik bağı, kuruluşundan bugüne açık bir şekilde görülüyor.

Suriye'de yas¸anan kaos ortamından istifade ederek DEAŞ ile girdiği çatışmalarla uluslararası alanda meşruiyet kazanmaya çalışan PYD/YPG'nin, PKK ile organik bağını inkar etse de kuruluşunun bizzat terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla gerçekleştiği biliniyor.

PYD, PKK'nın 2002 yılının Nisan ayında gerçekleştirdiği 8'inci kongresinde alınan kararla, 2003 yılında Suriye'de "Partiya Yekitiya Demoqratik" ismiyle kuruldu. O¨rgu¨tu¨n liderligˆini 2003-2010 yılları arasında Fuat O¨mer yaparken, o dönemde Esed rejimi tarafından hoş karşılanmayan örgütün üyeleri tutuklandı. Salih Mu¨slim'in de aralarında bulunduğu pek çok isim ise bu nedenle Kuzey Irak'a kaçmak zorunda kaldı.

"Arap Baharı"nın da etkisiyle 2011 yılında başlayan devrim hareketlerinde, rejimle iş birliğine giden örgüt, daha önce yasaklanan siyasi ve silahlı faaliyetlerine tekrar başlarken, örgütün tutuklu üyeleri de serbest bırakıldı.

HPG-PJAK-YPG ARASINDAKİ GEÇİŞKENLİK

PKK çatısı altında bulunan HPG'ye ait tero¨ristler, "Kobani Savunması" olarak adlandırılan olaylarda, PYD'nin silahlı kanadı YPG saflarına geçmişti. Bu da PKK-KCK'ya bagˆlı HPG, PJAK ve YPG arasında ihtiyaca bagˆlı olarak bir gec¸is¸kenliğin yaşandığını gözler önüne seriyor.

Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir haberde ABD'li eski asker Jamie Lane'in sözlerine yer verilmişti. Lane'in "PKK ile YPG arasında hiç fark yok. PKK'lılar sadece üniforma değiştirerek YPG oluyor" şeklindeki açıklamaları, bir militanın Tu¨rkiye'de savas¸ırken HPG'li, İran'da savaşırken PJAK'lı Suriye'de savaşırken YPG'li olarak kendini tanımladığını ortaya koyuyor.

PKK'nın Türkiye'den çekilmesi durumunda PYD'ye katılacakları yönündeki iddiaların ardından PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Mayıs 2013'te BBC Türkçe'ye bir mülakat vermişti. Müslim bu geçişkenliği, "Böyle bir desteğe ihtiyacımız yok. Yeterince iyi yetişmiş savaşçımız var. İhtiyacımız olur ise gündeme gelebilir." sözleriyle ortaya koymuştu.

SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN TERÖR ÖRGÜTÜ

PKK terör örgütü ile bir bağının olmadığını ileri süren PYD'nin askeri kanadı YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde savaş suçu işlediği raporlarla da ortaya kondu.

Uluslararası Af Örgütü, 13 Ekim 2015'te yayımladığı "Gidecek yerimiz yok" başlıklı raporunda, YPG'nin ülkenin kuzeyinde Arap ve Türkmen sivillerin yaşadığı bölgeleri kullanılamaz hale getirdiği, bölge sakinlerini zorla yerlerinden ederek insan haklarını ihlal ettiği ve savaş suçu işlediğine dair tespitlere yer verdi.

Raporda, Suriye'nin kuzeyindeki özellikle Arap ve Türkmen köylerinin PYD'nin yönetimindeki sözde özerk idare tarafından ateşe verildiği ve köylülerin de bölgeyi terk etmesi için ölümle tehdit edildiği vurgulandı.

HEM PKK HEM YPG SAFLARINDA SAVAŞAN TERÖRİSTLER

Teröristlerin hem PKK hem de YPG saflarında savaştığına yönelik örnekler arasında, PKK'nın gençlik yapılanmasının sözde "Türkiye hamle sorumlusu" olduğu belirlenen "Ferman" kod adlı Enver Güngör yer alıyor.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Güngör, 14 Şubat 2016'da Şanlıurfa'da yakalanarak tutuklanmıştı. Güngör ifadesinde, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçim öncesi silah eğitimi almak için Kandil'e gittiğini, oradan terör örgütü DAEŞ'e karşı savaşmak için Kobani'ye geçtiğini anlatmıştı.

Haziran 2015'te Türkiye'ye geçtiğini ve yapılacak eylemler hakkında toplantılar düzenlediklerini aktaran Enver Güngör, Diyarbakır'da düzenlenen silahlı eylemlerin bazılarında bulunduğunu itiraf etmişti.