Trump-istihbarat savaşı büyüyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın elinde olduğu ileri sürülen özel hayatıyla ilgili bilgileri ABD istihbaratının sızdırmış olabileceği açıklamasının ardından ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper, Trump ile görüşerek ABD istihbaratı adına savunma yaptı.

James Clapper, 20 Ocak'ta ABD Başkanı olacak Trump'la yaptığı görüşmenin ardından, Rusya'nın elinde olduğu iddia edilen zarar verici dosyayla bir ilişkilerinin olmadığını söyledi. Clapper, "Bu dosyanın istihbarat servislerimizin bir ürünü olmadığını belirttim" dedi. Bu arada ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz seçimlerden önce FBI ve Adalet Bakanlığı'nın attığı adımlarla ilgili soruşturma başlattı.