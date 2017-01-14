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'da a yönelik çirkin !

AA
  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 22:48 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 01:55
Fransa'da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı!
Fransa'da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı!

'nın Dijon kenti yakınlarındaki Genlis kasabasında, yakında hizmete açılacak olan bir nin önündeki demir parmaklıklara domuz kafası asıldığı bildirildi.

France Bleu radyosu, Dijon savcılığının bölgedeki a yönelik olarak nitelenen eylemle ilgili soruşturma başlatttığını duyurdu.

Fransız kanalı, savcılığın "ırkçı nefreti ve ayırımcılığı körüklemek" suçundan soruşturma açtığını ifade etti.

Genlis Belediye Başkanı Vincent Dancourts ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınadı ve "kasabadaki Müslüman toplumu ile dayanışma içinde olduğunu" belirtti.

Vincent Dancourt, "Dinle bağlantılı bir nefrete kasabamızda yer yok, burada herkes birbirine tamamen saygı ve uyum içinde yaşamalı." ifadesini kullandı.

'da ırkçılıkla mücadele derneği SOS yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Genlis'deki Müslüman derneği bir süre önce ibadet yeri olarak kullanılmak üzere kendilerine tahsis edilen bu binayı teslim almıştı.

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Merkezine göre, ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda artıyor.

Ülkede çoğu Kuzey Afrikalı 5 milyona yakın Müslüman yaşıyor.

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