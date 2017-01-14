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'ta ne !

AA
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 23:46 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 00:44
Irak'ta gece kulübüne bombalı saldırı!
Irak'ta gece kulübüne bombalı saldırı!

'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde meydana gelen saldırıda, 6 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesine bağlı Sadun Caddesi'nde bulunan bir ne la saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 kişi ölürken, 12 kişi de yaralandı.

Bağdat, sık sık şiddet olayları ve lara sahne oluyor. lı yetkililer, söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu ifade ediyor.

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