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Piyanonun içinden 100 yıllık hazine çıktı

  • Giriş Tarihi: 14.1.2017
Piyanonun içinden 100 yıllık hazine çıktı
Piyanonun içinden 100 yıllık hazine çıktı

İngiltere'nin Shropshire bölgesinde eski bir piyanoya gizlenmiş hazine bulundu. BBC'nin haberine göre, yeni sahiplerinin tamire gönderdiği dikey piyanonun içinde incelikle gizlenmiş çok sayıda altın bulundu. Piyanonun "Broadwood & Sons of London" tarafından üretildiği ve 1906'da Essex'de bir müzik mağazasına satıldığı ortaya çıktı. 1983'e kadar piyanoyla ilgili herhangi bir ize rastlayamayan araştırmacılar, o tarihte piyanoyu satın alan ailenin daha sonra Shropshire'a taşındığını belirledi. British Museum uzmanı Ian Richardson altınların yaklaşık 100 yıldır piyanonun içinde saklandığını ve altınları gizleyen kişinin bunu kimseye söylemeden hayatını kaybetmiş olabileceğini de işaret etti. AA

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