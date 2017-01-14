X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Trump: "Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırabiliriz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

: "'ya yönelik ları kaldırabiliriz"

AA
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 07:07 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 07:13
Trump: "Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırabiliriz"
Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırabiliriz

ABD Başkanlığına seçilen Donald , ile iyi ilişkiler kurulduğu takdirde Moskova'ya yönelik ların kaldırılabileceğini söyledi.

, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, ABD'nin ve Çin'le kuracağı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

RUSYA'YA YAPTIRIM KALKABİLİR

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devraldıktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladığı ları bir süre devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.

Trump, "İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?" dedi.

ABD'NİN "TEK ÇİN" POLİTİKASI

Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak kabul eden ABD'nin "Tek Çin" politikasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, Çin ile her şeyi müzakere edebileceklerini bildirdi.

, Çin'in ticari uygulamalarında bir değişiklik olmazsa "Tek Çin" politikasına bağlı kalmayabileceğini sözlerine ekledi.

ABD'nin 1979 yılında Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden bu yana başkan seçilmesinin ardından Trump'ın ilk kez Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefon görüşmesi yapması, Çin'de endişeye neden olmuştu.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.