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ve 'dan 'da üçlü zirve!

AA
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 00:11 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 01:54
Türkiye Rusya ve İran'dan Moskova'da üçlü zirve!
Türkiye Rusya ve İran'dan Moskova'da üçlü zirve!

, ve ’dan yetkililer, ’da düzenlenecek zirvesinin çerçevesini belirlemek üzere ’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk, Rus ve lı yetkililerin, 'da gerçekleştirilecek zirvesi hazırlık sürecini görüşmek üzere 'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Başkanı Sergey Verşinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal'ın görüşmeye katılan isimler olduğu kaydedildi.

Görüşmede, Suriye'deki çözüm süreciyle ilgili Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan uluslararası zirveye hazırlık sürecinin ele alındığının belirtildiği açıklamada, zirvenin, Suriye'de istikrarlı bir ateşkes sürecinin sağlanmasına, terörist gruplara yönelik mücadelenin devamına ve Suriye'de siyasi çözüm sürecine ivme kazandırması konusunda tarafların hemfikir olduğu ifade edildi.

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