Uçakta kavga çıkınca İstanbul'a zorunlu iniş gerçekleşti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Londra'ya giden Middle Eastern Airlines (Ortadoğu Havayolları) uçağında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine uçak İstanbul'a acil iniş yaptı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; Beyrut'tan Londra'ya giden Middle Eastern Airlines (Ortadoğu Havayolları) uçağında kavga çıktı. 35 bin feet yükseklikte meydana gelen kavga nedeniyle uçak İstanbul'a acil iniş yaptı.

UÇAKTA YUMRUKLU KAVGA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde biri genç biri daha yaşlı olmak üzere iki yolcu kavga ederken görülüyor. Videoda, daha genç olan yolcunun, yaşlı yolcuyu defalarca yumrukladığı kaydedildi. Olay kısa sürede yumruklaşmaya dönerken, araya girenlere rağmen tarafların öfkesi dinmek bilmiyor.

Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek için havalanan uçaktaki olayın Çarşamba günü yaşandığı bildirildi.