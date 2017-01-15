ABD’ye Astana daveti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye meselesinin masaya yatırılacağı Astana görüşmelerine ABD’nin de davet edileceğini açıkladı. Çavuşoğlu, terör örgütü YPG’nin ise Astana’da olmayacağını vurguladı

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğuyla Suriye meselesinin taraflarını Astana'da bir araya getirecek müzakerelere ABD'nin davet edilip edilmeyeceğine yönelik tartışmalara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son noktayı koydu. Dokuzuncu Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Çavuşoğlu "ABD de kesinlikle davet edilmelidir. Rusya ile bu konuda mutabıkız" ifadelerini kullandı. Ateşkesin sürdürülmesinin Astana görüşmeleri için şart olduğunu belirten Çavuşoğlu, davetiyelerin önümüzdeki günlerde gönderilmeye başlanacağını açıkladı. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin de barış görüşmelerine dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık ise "YPG'nin amacı Suriye'yi bölmektir. Bu amaçları güden bir terör örgütünün müzakere masasında yeri olamaz. ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" dedi. Öte yandan Türkiye, İran ve Rusya'dan yetkililer, 23 Ocak'ta Astana'da gerçekleşmesi planlanan müzakerelerin hazırlığı için dün Moskova'da bir araya gelirken, uluslararası camia Astana sürecine destek verdi. İngiltere Başbakanı Theresa May "Suriye'de geçen ay varılan kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye ve Rusya'nın, ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanması önemli. Çabaları destekliyoruz" açıklamasında bulundu. Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşlarından Yüksek Müzakere Komitesi'nden yapılan açıklamada da "Astana görüşmelerine destek veriyoruz ve bu sürecin ateşkesi güçlendireceğini ümit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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KONGRE'DEN RUS MEDYASINA YAPTIRIM

ABD Senatosu'nun İstihbarat Komitesi, uluslararası basın özgürlüğünü tehlikeye sokan bir karara imza attı. Rus medyası tarafından yapıldığı iddia edilen manipülasyonun engellenmesini ve Rus diplomatların ülke içerisindeki seyahatlerinin sınırlanmasını amaçlayan yetkilendirme yasası kabul edildi. İstihbarat Komitesi'nde oybirliği ile kabul edilen yasa, Rusya'nın 'üstü örtülü' yayınlar ve medya manipülasyonu yoluyla kamuoyu ve hükümetleri etkilemek için aktif eylemler içerisinde olduğu öne sürüldü. Dokümanda ABD Başkanı'na bu eylemleri önlemek için komite kurması çağrısı yapılıyor.