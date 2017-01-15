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Almanya'da medyaya ve sosyal paylaşım sitelerine baskı artıyor!

  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 12:27
Almanya'da medyaya ve sosyal paylaşım sitelerine baskı artıyor!
Almanya'da medyaya ve sosyal paylaşım sitelerine baskı artıyor!

Alman basınında yer alan haberlere göre Alman hükümeti internette nefret içerikli yorumlara ve da yayılan yalan haberlere karşı sert önlemler alınması konusunda anlaştı.

Rheinische Post gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon ortakları internetteki nefret içerikli yorumlara ve kanalları üzerinden dolaşıma sokulan yalan haberlere karşı sert önlemler almak istiyor.

UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRMEYENLERE PARA CEZASI GELİYOR

Koalisyon ortaklarının bu konuda anlaştığını yazan gazeteye göre hükümet , ve diğer sosyal medya platformlarının birer şikayet seçeneği oluşturmasını ve 24 saat içinde de bu şikayetlere yanıt verilmesini zorunluluk haline getirmeyi amaçlıyor. Bu uygulamayı hayata geçirmeyen sosyal medya platformlarının da para cezasına çarptırılması planlanıyor.

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