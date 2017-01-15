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'da 21 mahkum etti

AA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 07:31 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 07:33
Brezilya'da 21 mahkum firar etti
Brezilya'da 21 mahkum firar etti

’nın Bahia eyaletinde ne gönderilmek üzere polis merkezinde tutulan 21 erkek mahkumun hücre kilitlerini kırarak ettiği belirtildi

'nın Bahia eyaletinde Salvador şehrine 185 km uzaklıktaki Santo Antonio de Jesus polis merkezinde ne gönderilmek üzere hücrede tutulan 21 erkek mahkum buradan kaçtı.

Bahia Kamu Polisi, olayın ardından yürüttüğü çalışma sonucunda 6 mahkumun yakalandığını veyeniden polis merkezine getirildiğini bildirdi.

Hücrede bulunan 3 kadının da yer almadığı belirtildi. Mahkumlarınhücre pencerelerindeki demirlerden birini yerinden çıkarttıktan sonra bununla hücre kilitlerini kırarak firar ettiği ifade edildi.

Kaçan mahkumların çoğunun mahkeme tarafından uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundukları ve ve cezaevine nakledilmeyi bekledikleri açıklandı. Son olayla birlikte24 saat içinde Bahia eyaletinde ikinci toplu firar vakası yaşanmış oldu.

Salvador'daki Mata Escura Hapishane kompleksinde tutulan 17 mahkum, 13 Ocak Cuma günübir hücrenin demirlerini testere ile keserek kaçtı. Kamu polisi ve askeri polis kaçakları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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