Bush’un kızlarından Obama’nın kızlarına mektup

ABD Başkanlığı'nı 20 Ocak'ta bırakmaya hazırlanan Barack Obama'nın kızları 18 yaşındaki Malia ve 16 yaşındaki Sasha Obama'ya, 2001-2009 yılları arasında görev yapan eski ABD Başkanı George Bush'un ikiz kızları Jenna ve Barbara Bush'tan tavsiye mektubu geldi. Kamuoyuna açık olarak yayımlanan mektupta, babalarının başkanlık süresince dünyanın farklı yerlerinde yaşadıkları deneyimlerine yer veren Bush kardeşler, "Üniversitenin tadını çıkarın, biz çıkardık" dedi. Bush kardeşler, "8 yıl boyunca ünlü ailenizin gölgesinde yaşadınız. Artık kendi hikayenizi yazacaksınız. Hata yapın, buna hakkınız var. Her şeyin de ötesinde birbirinize sahipsiniz" diyerek abla tavsiyesinde bulundu.







YENİ BAŞKANA YENİ CANAVAR

ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleşecek başkanlık devir teslim töreniyle birlikte başkanın kullanacağı 'Canavar' (Beast) lakaplı araba da değişiyor. Donald Trump'ın kullanacağı Cadillac One adlı limuzin araç 20 santimetre kalınlığında zırh ve 12 santimetre kalınlığında kurşungeçirmez camlara sahip. Kimyasal saldırı anında kendini kilitleyen arabanın içinde silah da bulunduğu öğrenildi.

