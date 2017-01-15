Washington Garnizon Komutanı, devir teslim töreni sırasında görevden alınacak

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'taki devir teslim töreninin güvenliğinde önemli rolü olan başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Errol Schwartz'ın tören günü görevden alınacağı ve aynı gün yerine başka bir generalin atanacağı bildirildi.

Başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Schwartz, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta başkanlık devir teslim gününün ortasında görevden alınmasının "sıra dışı bir karar" olduğunu belirtti.

Devir teslim sırasında başkentteki askeri hava desteği ve binlerce silahsız korumaya ulusal güvenlik kuvvetiyle komutanlık edeceğini kaydeden Schwartz, aylarca planlamasında çalıştığı tören gününde görevden alınmasının makul bir yaklaşım olmadığını söyledi.

DEVİR TESLİM GÜNÜ GÖREVDEN ALINMAYI BEKLEMİYORDU

Eyaletlerde garnizon komutanlarını valiler atarken, başkent Washington'ın garnizon komutanını ABD başkanı atıyor ve görevden alıyor. Gazetenin haberine göre, Korgeneral Schwartz, teamül gereği istifasını Trump'ın geçiş ekibine sunmuştu fakat devir teslim töreninin yapılacağı gün güvenlik zaafı oluşması riskinden dolayı görevden alınacağını beklemiyordu.

"BEN ASLA BİR SAVAŞIN ORTASINDA BİR GÖREVDEN AYRILMAYI PLANLAMADIM"

Korgeneral Schwartz, "Askerlerim o gün caddelerde olacak. Onları uğurlayacağım ama kışlaya geri dönerken karşılayamayacağım. Ben asla bir savaşın ortasında bir görevden ayrılmayı planlamadım." sözleriyle karara tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan iki askeri yetkili, Washington Post gazetesine, Trump'ın ekibinin Korgeneral Schwartz'ı görevde bırakmak istediğini ama Kara Kuvvetleri'nin onun yerine birini atamak için baskı yaptığını belirtti.

Eski Başkan George W. Bush tarafından 2008 yılında bu göreve atanan Schwartz, Başkan Barack Obama'nın iki döneminde de görevini sürdürdü.

TEBLİGATI PENTAGON YAPTI

Tebligatın kendisine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından elektronik postayla iletildiğini ifade eden Schwartz, 20 Ocak Cuma günü saat 12.30'da kendisinin yerine geçici olarak bir tuğgeneralin atandığını söyledi.

İstifasını sunan siyasi pozisyondaki görevlilerin görevlerini devir teslim günü 12.30'da teamül gereği bıraktıkları ancak başkentin güvenlik bakımından en hassas gününde görevli komutanın görevden alınmasının geçmişte örneğinin olmadığı belirtiliyor.

PENTAGON "SORUN OLMAYACAK" DİYOR

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Jamie Davis, yaptığı açıklamada, Korgeneral Schwartz'ın yerine görevi devralacak generalin görevi tamamlamaya hazır olduğunu ve törenle ilgili bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Eyalet olmadığı için valisi de bulunmayan başkent Washington'da başkanlık devir teslim töreni, doğal afet veya insani bir kriz söz konusu olduğunda belediye başkanının talebi üzerine Kara Kuvvetleri ve İç Güvenlik Bakanlığının ortak kararıyla asker görevlendirilebiliyor.

"20 OCAK'TA BAŞKENTTE GÜVENLİK ZAFİYETİ OLUR MU?"

Karmaşık ve uzun bir bürokratik süreç sonucunda şehre inen askerlerin başındaki komutanın devir teslim sürecinin ortasında görevden alınıyor olması, "20 Ocak'ta başkentte güvenlik zafiyeti olur mu?" tartışmalarına yol açtı.