Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz cezaevinde başlayan ve 14 saat sonra kontrol altına alınabilen isyanda, 26 mahkumun öldüğü açıklandı.

İki grup arasındaki kavga sonucu çıktığı tahmin edilen Alcaçuz cezaevindeki isyanda 26 mahkumun başının kesilerek öldürüldüğü bildirdi.

Eyalet Kamu Güvenliği Sekreteri Caio Bezerra yaptığı açıklamada, ilk verilen bilgilerde ölü sayısının 27 olduğunu, ancak bazı mahkumların bedenlerinin parçalara ayrılmış olması nedeniyle bir ölü mahkumun iki kere sayıldığını söyledi.

Başlarının kesilerek öldürülen 26 mahkumdan ikisinin ise feci şekilde yakıldığını bildirildi.

Mahkumların bedenleri teşhis edilmek üzere adli tıbba gönderildi. Yapılan incelemelere rağmen şu ana kadar hiç bir mahkumun kimliği teşhis edilemedi. 620 kişi kapasiteli cezaevinde bin 83 mahkum bulunuyordu.

Brezilya'da yeni yılla beraber başlayan cezaevi isyanlarında yüze yakın kişi öldü.

Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için ordu birliklerinide seferber etti.