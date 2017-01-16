"Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesi gerek"

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault: "Amaç, ölmek üzere olan bir sürece yapıcı bir işleyiş kazandırmak. Şüphesiz iki tarafın müzakereleri başlatmasından yanayız"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Ortadoğu Barış Konferansıyla İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlamasını hedeflediklerini belirterek, "Amaç, ölmek üzere olan bir sürece yapıcı bir işleyiş kazandırmak. Şüphesiz iki tarafın müzakereleri başlatmasından yanayız." dedi.

Başkent Paris'te yaklaşık 70 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen konferans sonrası basın toplantısı düzenleyen Ayrault, toplantıda 3 noktada görüş birliğine varıldığını belirterek, "Birleşmiş Milletlerin belirlediği 1967 sınırlarına geri dönülmesi, ikili müzakerelerin yeniden başlaması ve ekonomik yatırımların artması ilgili bütün ülkelerin tek bir ağızdan söylediği hususlardır. Amaç, ölmek üzere olan bir sürece yapıcı bir işleyiş kazandırmak. Şüphesiz iki tarafın müzakereleri başlatmasından yanayız." diye konuştu.

Bölgede barışın sağlanmasına en büyük tehdidin şiddet olayları olduğunu söyleyen Jean-Marc Ayrault, "Suçluların bölgede saha kazanmasına izin verilmemeli. Hiçbir şey yapmazsak, bölgedeki gerilimin daha da ilerlemesine sebep olabiliriz. Bu durum da aşırılık yanlılarına fayda sağlar." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerle ihtilaf sürdüğü takdirde çözümün zor olacağını vurgulayan Ayrault, "Filistinlilerle anlaşmazlık devam ettiği sürece kalıcı, sağlam bir bölgesel barış söz konusu olamaz. Gelecekteki bir Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Konferans sonrası yayımlanan ortak bildiride ise bölgede İsrail ve Filistin'e finansal destek kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile özel iş birliğine gidilmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride sürdürülebilir bir Filistin ekonomisi için AB ülkelerinin altyapı konusunda destek verebileceği vurgulandı.

Bildiride ayrıca, taraflar arası diyaloğun gelişmesi için İsrail ve Filistin sivil toplumunun oynadığı rolün güçlendirilmesine ihtiyaç olduğuna da işaret edildi.