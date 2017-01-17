26 mahkûmun başını kestiler

Brezilya’nın Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz Cezaevi’nde çıkan isyanda 26 mahkûmun başının kesilerek öldürüldüğü açıklandı

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz Cezaevi'nde başlayan ve 14 saat sonra kontrol altına alınabilen isyanda, 26 mahkûm yaşamını yitirdi. İki grup arasındaki kavga sonucu çıktığı tahmin edilen Alcaçuz Cezaevi'ndeki isyanda 26 mahkûmun başının kesilerek öldürüldüğü bildirildi. Eyalet Kamu Güvenliği Sekreteri Caio Bezerra yaptığı açıklamada, ilk verilen bilgilerde ölü sayısının 27 olduğunu, ancak bazı mahkûmların bedenlerinin parçalara ayrılmış olması nedeniyle bir ölü mahkûmun iki kere sayıldığını söyledi. Başlarının kesilerek öldürülen 26 mahkûmdan ikisinin ise feci şekilde yakıldığı bildirildi. Mahkûmların bedenleri teşhis edilmek üzere adli tıbba gönderildi. Yapılan incelemelere rağmen şu ana kadar hiçbir mahkûmun kimliği teşhis edilemedi. 620 kişi kapasiteli cezaevinde bin 83 mahkûm bulunuyordu.



BİR AYDA 120'Yİ AŞKIN ÖLÜ

Ülkenin kuzey eyaletlerinde son bir ayda yaşanan cezaevi ayaklanmalarında 120'yi aşkın tutuklu öldü. Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için ordu birliklerini de seferber etti.