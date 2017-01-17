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'nun yeni başkanı belli oldu

AA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 23:14 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 23:19
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu

'nun yeni başkanı Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisi'nin adayı İtalyan oldu.

(AP) Başkanlığı için düzenlenen ve 4 tur süren seçimlerde İtalyan üye , yurttaşı Gianni Pittella'ya karşı yarıştığı son turda 351 oy alarak AP'nin yeni başkanı seçildi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda sabahın erken saatlerinde 6 adayla başlayan oylamalarda, 4. tura kadar salt çoğunluk sağlanamadı.

Kurallar gereği 4. turda en çok oyu alan iki aday yarıştı. Demokratlar grubu (EPP) adayı Tajani, 351 oy alırken, Sosyal Demokratlar adına seçime katılan Pittella 282 oyda kaldı.

Sonuçların açıklanmasından sonra teşekkür konuşması için kürsüye davet edilen Tajani, zaferini İtalya'da geçen yıl meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere adadığını belirterek, Avrupa için birlik çağrısı yaptı.

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