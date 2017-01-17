Çin'de kuş gribi tehlikesi

Çin'in güneyindeki Hunan ve Guangdong eyaletlerinde ay başından bu yana rapor edilen 19 kuş gribi vakasında 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Hunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bölgede yılbaşından bu yana 8 kişide H7N9 virüsüne rastlandığını, bu vakalardan üçünün ölümle sonuçlandığını duyurdu. Eyaletin Hıngyang kentinde rapor edilen son kuş gribinde 36 yaşındaki bir kadın hastanın, kanatlı hayvanlarla temas ettikten sonra rahatsızlandığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yetkililer, Guangdong eyaletinde de ay başından bu yana 11 kişiye H7N9 virüsü bulaştığını, hastalardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Çin'de Ocak ayının ilk iki haftasında Ciangşi, Şandong ve Guicou eyaletleri ile Şanghay kenti ve Makao Özel Yönetim Bölgesi'nde 20'yi aşkın kuş gribi vakası rapor edilmişti.

Ülkedeki Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, artan tehlike üzerine halka kanatlı hayvanlarla temastan kaçınması çağrısı yapmıştı. Merkez, sadece sağlıklı olduğu tescillenmiş kanatlı hayvan ürünlerinin tüketilmesini tavsiye etmişti.

Hastalık, bahar ve kış aylarında diğer aylara oranla daha hızlı salgına dönüşüyor. Salgının görüldüğü bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.

- Tayvan'da H5N2 virüsü

Diğer yandan Tayvan'ın batısındaki Yünlin kasabasında ay başından bu yana 16 tavuk çiftliğinde kuş gribinin diğer türü olan H5N2 virüsü tespit edildi. Adadaki sağlık makamları, son 10 günde yaklaşık 60 bin kümes hayvanının itlaf edildiğini açıkladı.

Yetkililer, kümes hayvanlarının sıra dışı ölümlerinin derhal bildirilmesi uyarısı yaparak, konuya ilişkin örtbas girişiminde bulunan çiftlik sahiplerine 32 bin dolara kadar para cezaları uygulanacağını duyurmuştu.