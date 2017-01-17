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: 'ta : 7 ölü, 24 yaralı!

AA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 22:56 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 22:58
SON DAKİKA: Irak'ta bombalı saldırı: 7 ölü, 24 yaralı!
SON DAKİKA: Irak'ta bombalı saldırı: 7 ölü, 24 yaralı!

'ın başkenti 'ta meydana gelen da 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Emniyet Müdürlüğünde görevli yüzbaşı Zahir el-Hafaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Deşir bölgesinde bir halk pazarı yakınında park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini ifade etti.

Saldırıda 24 kişinin de yaralandığı bilgisini veren Hafaci, patlama sonucu çıkan yangında bölgedeki birçok arabanın yandığını ve çevre binalarda hasar meydana geldiğini kaydetti.

Bağdat'ın Ebu Deşir bölgesinde meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirilmişti.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve lara sahne olurken, lı yetkililer söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu belirtiyor.

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