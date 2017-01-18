Astana, Türkiye ve Rusya’nın eseri

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye’de çözümü öngören Astana zirvesi için “Türkiye ve Rusya farkını koyarak sahadakileri de müzakere sürecine kattı” dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Dışişleri'nin 2016 yılı değerlendirmesini yaptığı geleneksel basın toplantısını düzenledi. İki saat süren basın toplantısının ağırlıklı gündem maddesi ise Suriye'deki son durum oldu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerinin amacının, ateşkesin güçlendirilmesi ve silahlı grupların siyasi sürece katılımının sağlanması olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler'in (BM) bugüne kadar düzenlediği Suriye görüşmelerine, siyasi gruplar ve ülke dışında yaşayan kişilerin davet edildiğine değinen Lavrov, "Eksik olan, sahada durumu belirleyenlerin masada yer almamasıydı. Türkiye ve Rusya, sahada olanların da müzakere sürecine katılması inisiyatifini ortaya koydu" dedi. Lavrov, Suriye'de sahadaki grupların masada yer almasının, Astana'nın diğerlerinden en büyük farkı olacağına dikkati çekerek, bunun Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleştiğine vurgu yaptı. Lavrov, Suriye'de imzalanan ateşkes anlaşmasının, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylandığını, Türkiye, Rusya ve İran'ın anlaşmanın garantörleri olduğunu anımsatarak, Astana görüşmelerine, BM ve yeni ABD yönetimi temsilcilerinin de davet edilmesi gerektiğini belirtti. Lavrov, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayacak Donald Trump yönetiminin Astana'da temsil edilmesini umut ettiklerini dile getirerek, bunun Trump yönetimiyle Rusya arasında Suriye konusundaki ilk resmi temas olabileceğine işaret etti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Astana toplantısına katılmasına karşı olduklarını söyleyerek, "Biz ABD'yi çağırmadık" dedi.



"Trump'ı görmek istiyoruz"

Lavrov, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından basında ve politik çevrelerde Moskova- Washington ilişkilerine dair çok sayıda spekülasyon yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Trump ve ekibinin, resmen göreve başladıktan sonra nasıl bir politika yürüteceğini görmek istiyoruz. Yeni ABD yönetimi ile Suriye ve diğer konulardaki iş birliğinin, Obama döneminden daha verimli olmasını umuyorum" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, özellikle son yıllarda ABD istihbarat servislerinin Rus diplomatlara ajanlık tekliflerinin arttığını belirterek, Amerikalı diplomatların Rusya'daki muhalif mitinglere katıldığı eleştirisinde bulundu. Lavrov, Rusya'nın siber saldırılarla başka ülkelerdeki seçimleri etkilemeye çalıştığı yönündeki iddiaları için de "Yoktan kanıt var etmeye çalışıyorlar. Bu iddiaların hepsi dayanaksız" dedi.