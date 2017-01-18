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Ateşten atlayarak günahtan arındılar

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017
Ateşten atlayarak günahtan arındılar
Ateşten atlayarak günahtan arındılar

'da 300 yıllık bir gelenek sürdürülüyor. Avila kentinde yaşayan vatandşlar kötülüklerden ve günahlardan arınmak için atla yanan ateşin üzerinden atladılar.

'nın kuzeyindeki Avila kentinin San Bartolome de Pinares kasabasında yaklaşık 300 yıldır süregelen bir inanışla atlar, kötülüklerden ve günahlardan arınmak için yakılan büyük ateşlerin üstünden atlatıldı. Hıristiyan inanışına göre hayvanları koruyan aziz olarak kabul edilen Aziz Anton anısına gerçekleştirilen etkinlik her yıl olduğu gibi bu sene de ilgi gördü. Etkinliğe katılanlardan Herman Martin Navas geleneğin "Atlara acı çektirdiği" iddiasıyla hayvan haklarını koruma dernekleri tarafından eleştirilip kaldırılmak istendiğini vurguladı. Navas, etkinlikte atların hiç zarar görmediğini söyledi.

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