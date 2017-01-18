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’da dan 15 milyon avroluk çalındı!

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 22:10 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 22:44
Fransa’da kuyumcudan 15 milyon avroluk pırlanta çalındı!
Fransa’da kuyumcudan 15 milyon avroluk pırlanta çalındı!

'nın kentindeki ya öğle vakti müşteri gibi giren hırsız, çantasından çıkardığı otomatik silah ve el bombası tehdidiyle 15 milyon avro değerindeki 26 parçalık setini çaldı.

'nın güneyindeki turistik kentinde, bir dan öğle vakti 15 milyon avro değerinde 26 parçadan oluşan mücevher seti çalındı.

BFM kanalı, öğle saatlerinde Harry Winston isimli kuyumcu mağazasına, bir müşteri gibi giren cunun, çantasından çıkardığı otomatik silah ve el bombası tehdidiyle soygunu gerçekleştirdikten sonra kayıplara karıştığını duyurdu.

Fransız polisi, Cannes'ın merkezindeki festival sarayına oldukça yakın bir yerde gerçekleştirilen soygun sonrası şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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