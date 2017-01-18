X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Fransa'dan 700 kişi DEAŞ'a katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'dan 700 kişi 'a katıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 19:47 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 19:47
Fransa'dan 700 kişi DEAŞ'a katıldı
Fransa'dan 700 kişi DEAŞ'a katıldı

'da 2015 yılında meydana gelen saldırılarından sonra 'dan 3 bin, Fransa'dan 700 kişinin terör örgütü 'a katıldığı bildirildi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, le Mücadele Koordinasyon Birimi yetkilisi Loic Garnier, ülkelerinden 3 bin kişinin 'e katıldığını belirtti.

Garnier, Avrupa ülkeleri arasında en fazla katılımın 700 kişiyle Fransa'dan olduğunu açıkladı. Garnier, ayrıca DEAŞ'a Fransa'dan katılan 232 kişinin de Suriye ve Irak'ta öldüğünü söyledi.

Bunun yanında, Suriye ve Irak'tan Fransa'ya dönen kişi sayısının 200 civarında olduğu ifade edildi.

- Fransa'daki terör saldırıları

Fransa'da haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine düzenlenen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan saldırı 07 Ocak 2015'te gerçekleştirilmişti.

13 Kasım'da ise Paris'in doğusunda bir restoranda ve bir konser salonunda iki ayrı silahlı saldırı düzenlenmiş, 130 kişi hayatını kaybetmiş ve 350 kişi yaralanmıştı.

Nice kentinde de geçen yıl 14 Temmuz Ulusal Gün kutlaması sırasında yapılan saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmişti.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.