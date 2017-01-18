Guantanamo'dan 10 tutuklu daha gönderildi

ABD Savunma Bakanlığı, Guantanamo'daki tutukevinden 10 tutuklunun daha Umman'a gönderilmesiyle tutuklu sayısının 45'e düştüğünü açıkladı.

Tutukluları kabul ettiği için ABD yönetiminin Umman'a teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, tutukluların gerekli güvenlik ve insani tedbirler eşliğinde bu ülkeye ulaştırılacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlığı devralmadan önceki en önemli vaatlerinden biri Guantanamo'yu kapatmaktı. Başkanlık görevini almasından birkaç gün sonra imzaladığı kararnameyle tutukevinin bir yıl içinde kapatılması talimatını veren Obama, bu hedefine ulaşamadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, son basın toplantısında, Obama'nın görev süresinde Guantanamo'nun kapatılmasının mümkün olamayacağını ilk kez kabul etti.

Earnest, "Bu noktada hapishaneyi kapatma hedefimize ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Bu denemediğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Son tutuklu transferinin ardından Guantanamo'da 45 tutuklunun kaldığı duyuruldu.

- Trump karşı çıkıyor

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Guantanamo'da bulunan mahkumların "çok tehlikeli" oldukları gerekçesiyle serbest bırakılmaması gerektiğini savunmuştu.

Trump mesajında, "Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı gün Trump'ın sözlerine yanıt veren Earnest ise başkanlığın devrine kadar tutuklu transferine devam edileceğini bildirmişti.