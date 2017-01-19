200 yıllık gelenekle Beyaz Saray’a geliyor

Trump, yarın yemin ederek resmen görevine başlıyor. 28 bin polisin görev yapacağı ve 900 bin kişinin katılacağı dev tören için provalar sürüyor

ABD'de 8 Kasım gerçekleştirilen seçimin ardından ülkenin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump'ın görevine resmen başlamasına 1 gün kaldı. Başkent Washington D.C.'de düzenlenecek devir teslim töreni ile Barack Obama, 8 yıldır oturduğu koltuğu Trump'a devredecek. Kongre binasının bahçesinde 1817'den beri düzenlenen yemin töreni ve kutlamalara bu yıl 900 bin kişinin katılması bekleniyor. Başçavuş Greg Lowery başkan Trump'ı, Çavuş Sara Corry de yeni First Lady Melania Trump'ı canlandırarak törenin provası yapıldı. Törenin detaylar şöyle:

Seremoni 3 gün sürecek

Resmi açılış bugün Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayacak

Lincoln Anıtı'nda Trump'ın seçim sloganı olan "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser başlayacak.

Trump ve ailesi, cuma gününe Beyaz Saray'a giderek başlayacak.

Trump ve Obama aileleriyle kiliseye giderek kısa bir dini törene katılacak. Ardından Trump ve Obama, yemin töreni için Kongre'ye geçecek.

Aynı gün geçit olacak.

Cumartesi günü ise Washington'daki Ulusal Katedral'de dini merasim düzenlenecek



BEYAZ SARAY KAPALI

Obama'nın dışında hayatta olan diğer eski başkanların da hazır olacağı cuma günkü tören için alınan güvenlik önlemleri ise şu şekilde olacak:

12 ayrı güvenlik noktası oluşturulacak.

28 bin polis görev yapacak.

Ziyaretçilerin sprey, bisiklet, lazer ışığı, balon, sırt çantası ve silaha benzeyen herhangi bir nesne getirmeleri yasaklandı.

Cep telefonu, kamera ve cüzdanlar serbest olacak.

Güvenlik için 100 milyon dolar harcandı.

Ana caddeler trafiğe kapalı olacak.

99 protestocu grup bekleniyor.

Göstericiler ellerinde sadece sopasız pankart taşıyabilecek.

Başkan'ın konvoyunun geçeceği 4 km'lik Pennsylvania Avenue'ya sadece ılımlı göstericilerin girişine izin verilecek

Beyaz Saray'ın halka açılması güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.



İŞTE YEMİN METNİ

Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin başyargıcı John Roberts'ın önünde şu yemini edecek: "ABD'nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim." Trump'ın anayasadaki yemin metninde yer almamasına rağmen geleneksel olarak İncil'e el basması da bekleniyor.