Brezilya'daki cezaevi isyanları

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletinin Serido kentinde, "Pereirao" olarak da bilinen Serido Eyalet Cezaevi'nde çıkan isyanda 1 mahkum öldü, 7 mahkum yaralandı.

Yerel basında yer verilen haberlere göre, cezaevinin B bloğundaki bir kapıyı kıran mahkumlar eskiden mutfak olarak kullanılan yere girip içerideki eşyaları parçaladı.

Mahkumlar, eşyaları ateşe vererek binanın çatısında bayrak salladı.

İsyan nedeniyle çıkan olaylarda mahkumlardan biri hayatını kaybetti, 7'si yaralandı.

Kapasitesi 257 kişi olan Pereirao'da son sayıma göre 297 mahkum bulunuyordu. İsyanı cezaevine getirilen karşıt çete üyelerini istemeyen "Suç Sendikası" çetesi üyelerinin çıkarttığı tahmin ediliyor.

Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz cezaevinde geçen cumartesi günü çıkan isyanda 26 mahkum ölmüştü. Mahkumlar 16 Ocak Pazartesi günü cezaevinin kontrolünü tekrar ele geçirmişti. Güvenlik güçlerinin dün yaptığı operasyonda cezaevindeki 220 mahkum başka bir cezaevine nakledilmiş ve kontrol tekrar sağlanmıştı.

Operasyonun gerçekleştirildiği gün cezaevinin bulunduğu Natal kentinde eyalet yönetimine ait birçok araç ve iki polis karakoluna saldırı yapılmıştı.