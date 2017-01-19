DEAŞ'A ağır darbe! El Irakı öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı Sözücüsü Peter Cook, DEAŞ'ın sözde üst düzey yetkililerinden Ebu Enes el Irakı'nın 8 ocak'ta Rakka'ya giderken ABD özel kuvvetlerince gerçekleştirilen bir saldırıda öldürüldüğünün teyit edildiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözücüsü Peter Cook Savunma Bakanlığındaki görevinin son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Daha önce duyurdukları el Irakı'ye yönelik saldırının sonuçlarını tespit ettiklerini ifade eden Cook, "Irakı DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin en dar halkasının mensubuydu ve örgütün medya ve finansal operasyonlarından sorumluydu" ifadesini kullandı.



El Irakı'nin eskiden El Kaide ile bağlantısının da bulunduğunu söyleyen Cook, şöyle devam etti:



"2007'den önce El Kaide'nin Irak'taki propaganda yöneticisi olan el Irakı Irak'ta ABD ve koalisyon güçlerine karşı saldırıları teşvik ediyordu. Onun ölümü DEAŞ liderlerine gidebilecekleri bir yerlerinin olmadığını hatırlatıyor.